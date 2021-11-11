Красногорск, 11 ноября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Введение QR-кодов сильно ударит по бизнесу. Об этом 11 ноября заявил председатель регионального политсовета «Партии Роста» в Московской области Олег Чернов.

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По его словам, на данный момент предпринимательскому сообществу жизненно необходима поддержка. Особенно это касается сфер, где выручка напрямую связана с трафиком посетителей.

«Я считаю, что в срочном порядке необходимо рестораны, кафе, предприятия сферы услуг — всех, где для посещения требуется QR-код освободить от арендных платежей, там, где муниципальное имущество, и дать налоговые каникулы тем предприятиям, которые располагаются на площадях собственников — предпринимателей», — сказал Чернов.