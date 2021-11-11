Москва, , 16:15 — REGNUM Госдума приняла заявление «Трехсотлетие Российской Империи — важная веха в непрерывной истории российской государственности», передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Документ содержит краткое описание роли Российской Империи в мировой истории и ее позитивного вклада в развитие многих народов континентов Евразии и Северной Америки, а также деятельности Советского Союза как приемника государственности русского и всех объединившихся с ним народов.

Заявление будет направлено в международные организации и парламенты государств, в определенный исторический период являвшихся регионами Российской Империи.