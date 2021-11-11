Москва, , 16:05 — REGNUM В настоящее время прирост глобального ВВП на один процентный пункт увеличивает мировой спрос на нефть на 0,4−0,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил директор Центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов.

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«Спрос на нефть продолжит существенно расти и в 2022 году. Прирост мирового спроса на нефть составит 5,7 млн баррелей в сутки в 2021 году, а в 2022 году прирост достигнет 4,2 мбд, — сказал Салихов. — Основные факторы связаны с сохранением довольно высоких темпов роста мировой экономики, а также тем, что последующие волны COVID-19 все меньше влияют на спрос. В настоящее время прирост мирового ВВП на один процентный пункт увеличивает мировой спрос на 0,4−0,5%. Поэтому сохранение положительной динамики мирового экономического роста означает увеличение спроса на нефть. В более длительной перспективе можно ожидать, что эта эластичность будет снижаться из-за энергетического перехода и политики многих стран по декарбонизации».

Однако, как подчеркнул Салихов, эти тенденции не окажут значимого влияния на динамику спроса в 2021—2022 годах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Чередниченко дал прогноз о том, как могут вырасти цены на нефть в 2022 году.

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