Керчь, Крым, , 15:53 — REGNUM Значительная часть жителей Керчи остались без отопления из-за скачка напряжения в энергосистеме 11 ноября, сообщила пресс-служба «КрымТЭЦ».

Крым. Керчь Марина Каширская © ИА REGNUM

"По причине короткого замыкания в энергетической системе Керчи 11 ноября в 11: 09 произошел сбой в работе Камыш-Бурунской ТЭЦ компании «КРЫМТЭЦ» — станция «села на ноль», то есть была полностью остановлена с потерей собственных нужд», — говорится в сообщении.

В результате сбоя остановилось оборудование ТЭЦ, производство электрической и тепловой энергии прекращено. Причина скачка напряжения пока неизвестна. Отметим, что данная ТЭЦ отапливает около 40% зданий в Керчи.

Специалисты устраняют нарушения в работе ТЭЦ — для этого нужно подать электроэнергию на все энергетическое оборудование, заново растопить газовые котлы, запустить паровые турбины, включить сетевые насосы и отрегулировать гидравлический режим теплосети. Восстановить теплоснабжение жителей обещают в ближайшее время.

Добавим, что в настоящее время в Керчи температура наружного воздуха составляет около +8 градусов, к ночи похолодает до +1.