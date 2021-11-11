Красногорск, 11 ноября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 11 ноября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 264 человека. Следом за Балашихой идет Королев, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 164 человек. На третьем месте расположилось Пушкино, где COVID-19 диагностировали у 136 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2617 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 11 ноября в четырех городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.