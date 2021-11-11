Варшава, 11 ноября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. На польско-белорусской границе, где обострился миграционный кризис, произошло нападение мигрантов на польского военного. Об этом сообщила пресс-секретарь Главной комендатуры Пограничной службы Польши Эвелина Щепанская журналистам Polskie Radio.0

REGNUM Мигранты

«Мигранты иногда начинают вести себя агрессивно. Бросают в сторону пограничников и помогающих им военных ветками, камнями, кусками деревьев и балками, чтобы запугать и поверить пограничные заграждения. Когда они пытались прорваться через границу и начали ломать забор, пограничники и военные их оттеснили. И во время стычки один из мигрантов ударил дубиной в грудь одного из солдат. Он произвел предупредительные выстрелы в воздух, и мигранты отступили», — сообщила Щепанская.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.