Бор, Нижегородская область, 11 ноября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Борском районе Нижегородской области 17-летний подросток поджег школьника. Подозреваемый задержан, потерпевший находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Нижегородской области 11 ноября.

Jeff Turner Поджог

По версии следствия, ссора между молодыми людьми произошла 7 ноября 2021 года. Потерпевший, 15-летний школьник по неосторожности облил своего знакомого пивом.

«Нетрезвый злоумышленник избил подростка, тот убежал от обидчика и попытался скрыться. Но около железнодорожной станции подозреваемый настиг потерпевшего, оглушил его, а затем, облив легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Школьнику удалось сбить с себя пламя и обратиться за помощью. Сейчас он находится в ожоговом центре в стабильно тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан.

«Подозреваемому предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокость». Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал частично».