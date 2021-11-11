Москва, , 14:56 — REGNUM Происходящее сейчас на границе Белоруссии и Польши, действительно, напоминает гуманитарную катастрофу. Или стремительно к ней приближается, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

«Несколько тысяч человек без питания, воды, обогрева (при уже весьма прохладной погоде) способны в отчаянии пойти на штурм границы, даже понимая всю фатальность последствий от таких действий.

Более того, европейские государства (и особенно находящаяся рядом Литва, чьи способности охранять границу намного ниже, чем у высокоразвитых стран) с ужасом рисуют себе перспективу прорыва к ним огромного количества нищих, голодных и уставших от неурядиц людей, которых не удастся быстро обустроить — миграционные возможности большинства европейских государств уже практически исчерпаны.

С другой стороны, требуя от России как-то повлиять на ситуацию, на что именно надеются европейские лидеры. Мы-то что можем в этой ситуации. Развернуть всю эту толпу мигрантов к себе? И каким-то образом их обустроить, найдя им работу, жилье, детские садики для их детей. А мигранты согласятся на такой вариант, если они, по их собственным заверениям, не согласны ни на что другое, кроме, как на жизнь в благополучной Германии.

Понятно, что Запад видит Россию как основного партнера Белоруссии и в какой-то мере воспринимают нашу страну в этом плане как «старшего брата».

Но даже при всей экономической мощи нашей страны по сравнению с Белоруссией, простых и быстрых вариантов разрешения этой проблемы не видится. Особенно если мигранты, штурмующие сейчас границу с Польшей, действительно, согласны жить только в Германии.

Вероятно, придется находить какие-то промежуточные решения, идти на компромиссы, договариваться, чтобы Европа как-то приняла и перераспределила этих мигрантов у себя с учетом фактических возможностей отдельных стран.

Президент России Владимир Путин точно не имеет возможности быстро и легко решить проблему, возникшую между Белоруссии и Европой. Мы в этом плане вообще третье лицо.

Но так уж исторически сложилось, начиная с нашествия монголо-татарских завоевателей, быстро покорившего весь Старый Свет Наполеона, и мгновенно захвативших его через полтора века фашистов, что в трудные времена Европа обращается за помощью именно к России.

Российских граждан в Европе не очень любят, считая недостойными жить в их цивилизации. Но когда «подопрёт» — все надежды, как обычно, только на Россию», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, и. о канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко для урегулирования миграционного кризиса на границах со странами Евросоюза.

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