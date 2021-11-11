Бишкек, 11 ноября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Сразу несколько автозаправочных станций в столице Киргизии ввели лимит на продажу автомобильного топлива из-за его нехватки, передаёт «24.kg» сегодня, 11 ноября.

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Теперь на них можно купить бензин на сумму, не превышающую 1 000 сомов (833 рубля).

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Также стало проблематично приобрести дизельное топливо — на большинстве АЗС в Бишкеке и Чуйской области оно либо попросту отсутствует, либо в наличии есть только зимняя солярка.

А некоторые заправки закрылись ещё неделю назад из-за отсутствия поставок бензина и дизтоплива по причине нарастающего его дефицита в стране.

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