Ташкент, 11 ноября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В целях обеспечения охраны труда представители профсоюзов Узбекистана изучили деятельность около 16 тысяч предприятий и организаций, устранили свыше 61 тыс. выявленных недостатков. Об этом говорится в тексте поздравления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по случаю Дня профессиональных союзов республики.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Благодаря усилиям профсоюзов восстановлены нарушенные трудовые права около 14 тысяч работников, в их пользу взыскано более 13,6 миллиарда сумов (один доллар-10 770 сумов)», — говорится в заявлении главы государства.

Мирзиёев подчеркнул, что «мы поставили перед собой великую цель и стратегическую задачу — построение Нового Узбекистана».

«В этом плане профсоюзы наряду с государственными и общественными организациями, несомненно, играют важную роль в превращении идеи «Человек — высшая ценность» в общенациональное движение, а нашей Родины — в страну широких возможностей и больших практических дел», — указал он.

Президент заверил профсоюзное движение, что «мы и впредь будем поддерживать ваши инициативы по дальнейшему расширению социального партнерства в сфере обеспечения занятости и социальной защиты населения, осуществлению действенного общественного контроля».