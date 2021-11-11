Берлин, 11 ноября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас возложил вину за происходящее на границе Польши и Белоруссии на белорусского лидера Александра Лукашенко.

EU2016 SK Хайко Маас

«Ответственность за страдания (мигрантов) несет Лукашенко и его помощники в Минске. Проблема не в Польше, а проблема в Лукашенко и Белоруссии», — сказал Маас, выступая в Бундестаге.

По его словам, белорусские власти якобы «доставляют мигрантов в Белоруссию, чтобы направить их к границам с ЕС».

«Сотни беженцев, направляемые правоохранительными органами Белоруссии, застряли на границе», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.