Москва, 20 сентября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин назвал прошедшие выборы самыми легитимными и прозрачными.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Это была, пожалуй, одна из самых конкурентных за последнее время избирательных кампаний. Уровень развития информационных технологий позволил сделать выборы прозрачными. Открытость была максимальной», — отметил Володин в телеграм-канале.

По его словам, высокий результат «Единой России» обусловлен поддержкой президента РФ Владимира Путина.

«Анализируя результаты, хочется в первую очередь сказать слова благодарности нашим гражданам за поддержку, за оказанное доверие, за то, что в непростых условиях пандемии пришли на избирательные участки», — отметил Володин.

Уровень явки на выборах показал заинтересованность людей в повышении эффективности власти, подчеркнул спикер Госдумы.

«Нас это ко многому обязывает. Постараемся сделать все, чтобы не разочаровать», — заверил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России с 17 по 19 сентября проходили выборы в Госдуму, в ряде регионов проходили выборы губернаторов, а также муниципальные выборы.