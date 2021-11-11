Архангельск, 11 ноября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области число больных ковидом пополнил 451 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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В списке новых заболевших — 146 архангелогородцев, 58 северодвинцев, 46 жителей Котласа, 34 — Коряжмы. Случаи заболевания также выявлены в Красноборском, Коношском районе, Лешуконском, Ленском, Онежском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 40 759 человек.