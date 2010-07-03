Тюмень, 11 ноября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Тюмени зарегистрирован очаг COVID-19 в радиологическом отделении №1 «Медицинского города». Временно приостановлена госпитализация пациентов, проводится дезинфекция помещений, сообщает пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Medgorod.info «Медицинский город» в Тюмени

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«Случаи заражения новой коронавирусной инфекцией выявлены среди сотрудников, которые оказывали помощь положительным по ковиду и контактным пациентам», — отметила Александра Малыгина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об очаге COVID-19 в радиологическом отделении №1 «Медицинского города» стало известно ещё в начале ноября, когда онкологических больных стали выписывать домой. При этом сообщалось о 100% вакцинации сотрудников отделения.