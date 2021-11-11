В Софии появилась радиостанция Болгарской православной церкви
София, 11 ноября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Софии приступила к работе первая официальная радиостанция Болгарской православной церкви (БСП), вещание которой рассчитано на широкую аудиторию в Болгарии и за пределами страны. Об этом со ссылкой на столичную митрополию сообщила софийская газета «24 часа».
Как утверждает руководство БСП, основной задачей нового средства массовой информации является «пропаганда культуры, образования и духовности». В программе радио, которое будут вещать в интернете и FM-диапазоне — церковная музыка, проповеди и беседы на темы дня.
«Кроме того, у нас появилась уникальная возможность транслировать в прямом эфире богослужения из различных храмов Софии и других городов нашей страны», — констатировал один из кураторов проекта, епископ БСП Поликарп. Радиостанция получила название «Епархиальный голос».
По словам представителей министерства культуры Болгарии, старт подобного проекта продемонстрирует международному сообществу соблюдение официальной Софией основных прав и свобод верующих граждан. В данный момент в Болгарии работают десятки СМИ, принадлежащих структурам основных мировых религий и конфессий.