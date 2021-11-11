София, 11 ноября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Софии приступила к работе первая официальная радиостанция Болгарской православной церкви (БСП), вещание которой рассчитано на широкую аудиторию в Болгарии и за пределами страны. Об этом со ссылкой на столичную митрополию сообщила софийская газета «24 часа».

Обрезание Христа, Преображенский монастырь, Болгария

Как утверждает руководство БСП, основной задачей нового средства массовой информации является «пропаганда культуры, образования и духовности». В программе радио, которое будут вещать в интернете и FM-диапазоне — церковная музыка, проповеди и беседы на темы дня.

«Кроме того, у нас появилась уникальная возможность транслировать в прямом эфире богослужения из различных храмов Софии и других городов нашей страны», — констатировал один из кураторов проекта, епископ БСП Поликарп. Радиостанция получила название «Епархиальный голос».

По словам представителей министерства культуры Болгарии, старт подобного проекта продемонстрирует международному сообществу соблюдение официальной Софией основных прав и свобод верующих граждан. В данный момент в Болгарии работают десятки СМИ, принадлежащих структурам основных мировых религий и конфессий.