Оренбург, 11 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки выявили 401 заражение коронавирусом, что на два меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает 11 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 93 853 случая заражения. Показатель заболеваемости составил 4788,61 на 100 тысяч населения.

От болезни оправились 79 503 человека. Жертвами COVID-19 стали 2817 оренбуржцев, в том числе 21 — за прошедшие сутки.