Кимхэ, Южная Корея, 11 ноября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. 11 ноября из Австралии в Южную Корею доставили 27 тыс. литров водного раствора мочевины. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Kenny J Lee Южная Корея

По их словам, военный самолёт Airbus KC-330 Cygnus доставил груз в аэропорт Кимхэ около 17:25 по местному времени.

Известно, что водный раствор мочевины будет распределен между станциями спасения 119, логистическими и транспортными компаниями.

Напомним, что в настоящее время в Южной Корее наблюдается дефицит водного раствора мочевины — ключевого материала, используемого в дизельных транспортных средствах.

Дефицит возник из того, что в октябре Китай сократил экспорт удобрений и сопутствующих материалов, включая мочевину, из-за энергетического кризиса. За счёт поставок из Китая Южная Корея удовлетворяла 97,6% своих потребностей в водном растворе мочевины.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай подтвердил намерения поставить в Южную Корею 18,7 тыс. тонн мочевины.

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