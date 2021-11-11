Мурманск, , 14:01 — REGNUM В Мурманской областной научной библиотеке 13 ноября откроется масштабная интерактивная экспозиция, посвященная 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского.

Ф.М. Достоевский Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, среди экспонатов — редкие прижизненные издания, критические статьи, книги авторов и философов, которые повлияли на мировоззрение писателя, интерактивные экспонаты, фотографии и арт-объекты, с которыми можно будет взаимодействовать.

Посетители выставки увидят уникальное издание «Евангелие Достоевского», переданное в дар библиотеке фондом «Возрождение Тобольска». Это комплект книг: полная копия самого Евангелия с восстановленной обложкой, комментарии к пометкам писателя, большой сборник отсылок и цитат, подробное описание отражений евангельских текстов в произведениях Достоевского, работы исследователей и критиков его творчества и впервые изданная тюремная «Сибирская тетрадь»: в неё автор собирал тюремную лексику. Книги заключены в деревянный ящик цвета арестантской робы и заперты на тюремный засов.

Напомним, сегодня, 11 ноября, во всём мире отмечается двухсотлетний юбилей великого русского писателяФёдора Достоевского. В ЮНЕСКО весь 2021 год посвящён его имени.