Во Владимирской области за сутки выявлены 329 носителей коронавируса
Владимир, 11 ноября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Во Владимирской области 11 ноября подтверждено 329 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Permkrai.ru
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Всего в области были зарегистрированы 66 тыс. 368 носителей вируса.
После выздоровления были выписаны 53 тыс. 103 пациента, в том числе 48 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 2313 человека. За последние сутки подтверждено девять новых летальных случаев.