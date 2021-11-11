Минск, 11 ноября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Польские силовики стреляют поверх голов мигрантов в направлении белорусской территории, заявил 11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Шилов Иван Лукашенко

«Избивают, ломают ребра, чтобы не видно было. Люди все в синяках, избитые, переломанные. Выбрасывают их просто на государственную границу. Что недопустимо — они открывают стрельбу в нашем направлении поверх голов», — сказал Лукашенко на совещании с правительством.

По его словам, в советские времена, «если бы только с сопредельной территории в белорусскую сторону был замечен хоть один выстрел, там стерли бы все с лица земли».

«Это страшное нарушение», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что в лагерь мигрантов на границе с Польшей могут перебросить оружие и боеприпасы. По его словам, оружие, которое пытаются забросить в лагерь беженцев, в основном идет из Донбасса.