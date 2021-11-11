Астрахань, 11 ноября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Астраханской области 11 ноября подтвержден 261 новый случай заражения коронавирусом — на четыре больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 69 тыс. 354 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1512 человек.

За весь период 2084 человека скончались. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,98.