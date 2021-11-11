Липецк, 11 ноября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Липецкой области 11 ноября подтвержден 401 новый случай заражения коронавирусом — на пять меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 67 тыс. 68 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 59 тыс. 441 человек был выписан после курса лечения, в том числе 492 — за последние сутки.

За весь период скончались 2180 человек. Десять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.