Пермь, 11 ноября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Пермский национальный исследовательский политехнический университет пересмотрит приказ об обязательной вакцинации сотрудников и студентов от коронавирусной инфекции. И.о. ректора вуза Анатолий Ташкинов в эфире «Эха Москвы в Перми» заявил, что пункт об отчислении непривитых студентов и увольнении непривитых преподавателей из документа уберут.

Permkrai.ru Вакцинация

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«Это была наша собственная инициатива. Мы хотели своим приказом побудить к конкретным действиям и другие учебные заведения высшего образования в Пермском крае. Некоторые СМИ зацепились за слово отчисление. Но я всегда говорю, мы любим наших студентов. Никто не собирается и не собирался их отчислять за непрохождение вакцинации» — подчеркнул Ташкинов.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, комментируя пункт об отчислении студентов, призвал «не доводить ситуацию до абсурда» и рекомендовал поискать другие меры стимулирования к вакцинации.