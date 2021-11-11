Омск, 11 ноября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. 200-летие со дня рождения известного писателя Фёдора Достоевского отмечают сегодня, 11 ноября, по всему миру. Одним из центральных городов, где проходят праздничные мероприятия, стал Омск.

Достоевский в 1863 году

Следите за развитием событий в трансляции: «200-летие Достоевского: Путин открывает музейный центр — трансляция»

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, юбилейный день начался с возложения цветов к памятнику Достоевскому на улице Спартаковской. По словам губернатора региона Александра Буркова, в Омске к юбилею писателя был проведена большая подготовительная работа. В частности, отремонтировали комендантский дом в Омской крепости, где располагается Литературный музей имени Ф. М. Достоевского.

Были выпущены альбом и книги, посвящённые его творчеству, прошёл фестиваль «Золотая маска», где были показаны спектакли по его произведениям. 10 ноября открылся I Международный фестиваль на сцене драматического театра «Галёрка».

»Омск стал одним из центров проведения юбилейных мероприятий. Приехав в Омск на каторгу революционером-петрашевцем, Достоевский покинул его глубоко верующим человеком. Душевные его изыскания в тот тяжелый период он в дальнейшем изложил в своих произведениях, в своем творчестве», — отметил Бурков.

«Сегодня Достоевский — это мировая величина, философ, писатель и мыслитель. И именно Омск сделал его таким!» — подчеркнул руководитель региона.

После торжественной церемонии омичи возложили цветы к памятнику. В Литмузее открылась выставка «Вдохновлённые Достоевским». Также состоялась презентация изданий «Омские писатели о Ф. М. Достоевском».

В драматическом театре «Галёрка» продолжается театральный фестиваль «Достоевский. Омск». В Омской государственной областной научной библиотеке им. А. С. Пушкина состоится Литературно-музыкальная гостиная «Человек есть тайна: к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского». В регионе запланированы и другие мероприятия, приуроченные к 200-летнему юбилею писателя.

Также 11 ноября стартует II Международная научная конференция «Достоевский в смене эпох и поколений».