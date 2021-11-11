Ульяновск, 11 ноября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус значительно превысило количество вновь выявленных случаев заражения. Такие обновлённые данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 11 ноября, в Ульяновской области заразились коронавирусом ещё 529 жителей. Таким образом, с начала пандемии официально зарегистрировано 101 805 случаев заражения SARS-CoV-2.

Выздоровели 90 567 человек, что составляет 88,96% от общего числа лабораторно подтверждённых случаев заражения. Из них за последние сутки выписан 691 пациент.

Напомним, что Ульяновской области вторые сутки подряд умирают по четыре ковидных больных, всего скончались 3160 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября на областной станции переливания крови в Ульяновске жители региона смогут принять участие в ежемесячной акции «Суббота доноров».