Пермь, 11 ноября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Пермском крае от новой коронавирусной инфекции привито более 1 млн жителей. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

(сс) qimono Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

По данным минздрава региона, с начала массовой вакцинации, на утро 11 ноября, первым компонентом или однокомпонентными препарата привиты 1 008 911 человек, двумя компонентами вакцины — 698 726 жителей. Также прививки сделали 1 722 иностранных гражданина, находящихся на территории Прикамья.

Стоит отметить, перед регионами России стоит задача вакцинировать 80% взрослого населения для создания коллективного иммунитета. В Пермском крае для достижения этой цели необходимо привить более 1,6 млн человек.

Власти края считают, что выполнить этот показатель возможно. Так, за месяц с момента введения в регионе ограничений доступа на общественные мероприятия и в места скопления людей прививки сделали более 200 тыс. пермяков. Это вдвое больше, чем в среднем за каждый предыдущий месяц массовой вакцинации в регионе.

Главный эпидемиолог минздрава Пермского края Вадислав Семериков подчеркнул, что, делая прививку, каждый человек не только защищает себя, но и участвует в создании коллективного иммунитета. Позиция «лучше переболеть COVID-19 и получить естественный иммунитет, чем делать прививку» является серьезным заблуждением.

«На протяжении пандемии врачи фиксируют у пациентов, перенесших ковид, самые различные последствия. Это уже не только осложнения в работе легких, сердечно-сосудистой системы и тромбозы, но и другие, не менее опасные и сложные для лечения заболевания. Поэтому даже если вы уже приняли решение не делать прививку, обдумайте его еще раз, посоветуйтесь с врачом, взвесьте все риски — не исключено, что это спасет жизнь», — сказал он.