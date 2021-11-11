Пермь, 11 ноября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Пермском крае суточный показатель понемногу, но идет на спад. За последние сутки выявлено 701 заражение, что на четыре меньше, чем днем ранее, сообщает 11 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в регионе проведено 11 129 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.

С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 127 567 случаев заражения. Выздоровели 107 369 человек. По причине COVID-19 скончались 6209 пермяков.