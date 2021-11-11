Ульяновск, 11 ноября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области вторые сутки подряд умирает одинаковое количество пациентов с коронавирусом. Это следует из сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Масочный режим

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По данным на 11 ноября, в Ульяновской области жертвами пандемии коронавируса стал 3160 жителей. Из них за последние сутки, 10 ноября, от ковидных осложнений скончались четыре человека.

Напомним, что в регионе вторые сутки подряд умирают по четыре ковидных больных. Ранее почти трое суток подряд регистрировали по шесть летальных исходов.

Отметим, что в Ульяновской области сделано 1 425 697 лабораторных тестов на коронавирус. Под наблюдением находятся 22 344 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года всеми уполномоченными органами власти в Ульяновской области составлено свыше 31 тыс. административных протоколов за нарушение действующих санитарно-эпидемических правил.