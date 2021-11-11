Москва, 11 ноября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Российская авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения об участии или содействии в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службу компании.

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«Информация об участии или содействии ПАО «Аэрофлот» в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Республики Беларусь не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе.

Также в компании заявили, что они не выполняет регулярные и чартерные рейсы в города Ирака и Сирии и рейсы по маршруту Стамбул — Минск.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что авиакомпании «Аэрофлот» и Turkish Airlines могут попасть под санкции со стороны Евросоюза из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

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