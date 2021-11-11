Саранск, 11 ноября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались шесть человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано семь летальных случаев.

Скончались шесть женщин в возрасте от 46 до 90 лет. Течение заболевания осложняла двусторонняя полисегментарная пневмония и хронические патологии.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 783 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 ноября в регионе выявили 164 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 166 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 33 570 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4827 человек.

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