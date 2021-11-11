Севастополь, 11 ноября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждено 356 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 11 ноября в пресс-службе правительства города. Это на пять случаев больше, чем было подтверждено сутками ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровевшими после коронавируса признаны за последние 24 часа 199 человек. Скончались за сутки 14 пациентов в возрасте от 39 лет до 91 года.

Всего в Севастополе подтверждено уже 42 907 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 35 623 человека. Скончались 1 495 севастопольцев.

По данным на утро 11 ноября в Севастополе от коронавируса привились 207 727 человек, в том числе завершили вакцинацию 171 814 жителей региона. Для достижения коллективного иммунитета в городе должны привиться 328 тысяч человек.