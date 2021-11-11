Саранск, 11 ноября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 11 ноября выявили 164 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 166 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 33 570 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 124 человека, всего с начала пандемии выздоровели 27 960 жителей Мордовии. 783 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались семеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4827 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 11 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получают 2146 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 4528 человек.