Кигали, , 12:30 — REGNUM Второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Мун, находящийся в турне по странам Африки, встретился 10 ноября с министром иностранных дел Руанды Винсентом Бирута. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Южнокорейский дипломат обратился к правительству Руанды с просьбой поддержать кандидатуру экс-главы МИД Южной Кореи Кан Гён Хва на пост генерального директора Международной организации труда (МОТ), а также южнокорейские компании, заинтересованных в ИТ-проектах.

Он также выразил надежду на расширение сотрудничества в области вакцин.

В свою очередь, глава МИД Руанды выразил надежду на расширение двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, образования, информационно-коммуникационных технологий, науки и технологий, а также на скорейшее заключение авиационного соглашения и соглашения об избежании двойного налогообложения.

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