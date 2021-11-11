Барнаул, 11 ноября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая 11 ноября, в четь 200-летия со дня рождения Федора Достоевского проходит культурно-просветительская программа «День Достоевского в музее».

Правительство Алтайского края В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. Экспозиция, посвещенная Достоевскому

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В частности, провели киноурок «Достоевский на экране». Гостям представили фильм «Мальчики» (1990) по мотивам романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Его режиссерами выступили Юрий и Ренита Григорьевы.

После этого состоялись театральные чтения «Федор Достоевский. Отрывки из произведений» в исполнении артистов Молодежного театра Алтая имени Валерия Золотухина. В настоящее время проводится экскурсия «Достоевский в Сибири». Она раскрывает малоизвестные страницы жизни и творчества писателя в годы его сибирской ссылки.

Посетители узнают историю создания единственной в творчестве Федора Достоевского комедии «Дядюшкин сон», знаменитого тюремного романа «Записки из Мертвого дома». Также на экскурсии расскажут о том, что связывает писателя с Барнаулом.

Как сообщало ИА REGNUM, в 1854—1859 годы писатель находился в Сибири на каторге и в ссылке. В 1856—1857 годы он неоднократно посещал Барнаул на пути следования в Кузнецк, где жила Мария Исаева, ставшая женой писателя.

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