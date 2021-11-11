Сыктывкар, 11 ноября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Эжвинскую больницу Сыктывкара поступило 10 кислородных концентраторов для лечения ковид-пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский кислород

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«Концентратор вырабатывает 10 литров кислорода в минуту. Для больницы — это большая экономия на расходе жидкого кислорода», — уточнили в ведомстве.

В учреждении также заработал газификатор на три тонны. Оборудование может обеспечить кислородом более 80 пациентов одновременно.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября республика получила более 194 млн рублей на закупку кислородных концентраторов.