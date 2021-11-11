Казань, 11 ноября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Татарии за сутки выявили 249 носителей коронавируса. Всего по состоянию на 11 ноября в республике зарегистрировано 33 147 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Выздоровели за время пандемии 26 429 ковид-пациентов, скончались 1089 носителей вируса. За минувший день выписали по выздоровлении 188 пациентов, количество летальных исходов возросло на 11 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по данным на 11 ноября провели 4 003 355 исследований для выявления новой коронавирусной инфекции.

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