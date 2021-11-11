Красноярск, 11 ноября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки жертвами COVID-19 стали 30 человек. Об этом сообщили 11 ноября в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Александр Куликов ИА REGNUM Медсестра реанимационного отделения

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 6884 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 ноября в регионе выявлено 139 147 носителей коронавируса, выздоровели 122 911 человек.