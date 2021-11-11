Салехард, 11 ноября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлен 151 новый случай заражения коронавирусом. При этом 24 из них зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 11 ноября региональный оперштаб.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 148 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 11 ноября 55 786 заражений коронавирусом. Выздоровели 51 323 человека, 794 пациента с COVID-19 скончались (на два человека больше, чем днём ранее).