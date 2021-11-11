Москва, 11 ноября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Состав сборной России на командный чемпионат Европы по шахматам объявил тренерский штаб команды. Об этом 11 ноября сообщает Федерация шахмат России.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

В состав мужской команды вошли Андрей Есипенко, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Даниил Дубов и Кирилл Алексеенко. Капитаном стал Александр Мотылев.

В состав женской сборной вошли Александра Горячкина, Алина Кашлинская, Екатерина Лагно, Валентина Гунина и Полина Шувалова. Капитаном назначен Сергей Рублевский.

Командный чемпионат Европы по шахматам состоится в Словении с 11 по 21 ноября. Российские шахматисты являются действующими победителями турнира.