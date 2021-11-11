Тюмень, 11 ноября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 346 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее в регионе суточный прирост заражений коронавирусом составил 349 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 11 ноября коронавирусом заразились 74 577 человек, выздоровели 59 517 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 11 ноября в регионе скончались 2504 пациента с COVID-19 (на 17 человек больше, чем днём ранее).