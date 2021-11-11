Москва, , 11:52 — REGNUM В Госдуме предлагают средства, выделяемые на премии для чиновников, направить на индексацию пенсий работающим пенсионерам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Мы предлагаем обнулить расходы бюджета на материальное стимулирование чиновников — это более 185 млрд рублей. Предлагаем сократить резервный фонд правительства на 220 млрд из 290», — сказал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Из полученных средств 68 млрд рублей предлагается направить на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам.

Кроме того, еще 16 млрд рублей предполагается направить на индексацию военным пенсионерам, которым правительство РФ в 2022 году предлагает повысить пенсии на 0,32% вместо положенных 2%.

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