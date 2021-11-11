Красногорск, 11 ноября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 11 ноября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 2617 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 32 случая меньше аналогичного показателя 9 ноября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2649 человек, а днем ранее — у 2818 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 11 ноября в России было выявлено 40 759 новых случаев заражения коронавирусом.