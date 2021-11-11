Москва, 11 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Число выявленных заражений коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 40 759 случаев, сообщили 11 ноября в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Это существенно больше, чем сутками ранее, когда выявили 38 058 новых носителей вируса. Суммарное число заражений в России с начала пандемии составило 8 952 472 случая, согласно данным штаба.

Среди регионов по суточному приросту лидирует Москва — 6240 случаев. Далее идут Санкт-Петербург, Подмосковье и Самарская область — соответственно 3230, 2617 и 1791.