Челябинск, 11 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Челябинской области зафиксировано уже 18 058 больных COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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К утру 10 ноября их было 17 914 человек. Рост пока продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе зафиксировали 116 823 случая заражения коронавирусом. При этом 92 881 пациент вылечился.