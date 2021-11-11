Вашингтон, , 11:31 — REGNUM Руководство США необходимо принять меры для обеспечения надежности своих выборов, в противном случае удар может быть нанесен по самой национальной безопасности страны, заявил бывший директор национальной разведки США Джеймс Клеппер в статье, вышедшей 10 ноября в The Washington Post.

«На сегодняшний день уже хорошо задокументировано то, что в 2020 году действующий президент и его союзники пытались отменить результаты выборов, спровоцировав самое ужасное политическое насилие, которое эта страна видела на памяти живущих», — отметил Клеппер, имея в виду погром в здании Капитолия, который произошел 6 января.

По словам бывшего директора национальной разведки, также очевидно, что эта попытка подорвать американскую демократию не закончилась с приходом нового президента, поскольку подобные попытки по-прежнему продолжаются, что имеет крайне разрушительное воздействие на национальную безопасность США. Именно из-за этого «надвигающегося кризиса» Клеппер вместе с почти 100 бывшими коллегами по разведывательному сообществу и из вооруженных сил силам США выступил с заявлением, призыв конгресс сделать защиту выборов приоритетной задачей.

«В самом центре этого наступления находится внутриполитическая кампания дезинформации, призванная посеять сомнения в системе голосования в США. К сожалению, она дает свои плоды — опрос за опросом показывают снижение доверия к нашим выборам и снижение веры в концепцию демократии, особенно среди республиканцев», — добавил он, отметив, подобное развитие событий будет иметь последствия и за пределами США.

И противники США обязательно попытаются использовать имеющиеся трещины в фундаменте американской демократии. В частности, Россия перед выборами 2016 года с помощью социальных сетей «распространяла дезинформацию, обостряла поляризацию и раскол» в американском обществе. Тем самым, уверен бывший американский спецслужбист, Москва пыталась посеять разлад, и на этом поприще Россия превзошла самые смелые ожидания.

«К сожалению, противники находят все более благодатную почву для своих усилий. Общество, которое с трудом отделяет факты от вымысла, является идеальной средой для этих субъектов, которые могут еще больше подорвать доверие избирателей и подтолкнуть демократию на самоуничтожение», — продолжил он.

Клеппер подчеркнул, что предполагаемые враги США смогут воспользоваться важной закрытой информацией о работе систем подсчета голосов, которые стали достоянием общественности из-за проверки результатов выборов в различных штатах. К тому же из-за подобного развития событий на сегодняшний день наблюдается значительное ослабление уважения к американской демократии, которое влечет за собой сокращение влияния и морального авторитета США.

«Ситуация ужасная, но далеко не безнадежная. Администрация Байдена и Конгресс должны предпринять ясные и простые шаги сейчас, чтобы укрепить нашу защиту от риска, связанного с дестабилизацией выборов», — продолжил бывший директор национальной разведки США.

Так, нынешняя администрация признает, что сохранение демократии является императивом национальной безопасности. В следующем месяце американские власти намерены созвать Саммит за демократию, который должен продвигать не только право голоса и честность выборов, но и подотчетность исполнительной власти, гражданского образования и участие. Со своей стороны, министерство юстиции должно продолжать добиваться привлечения к ответственности за нападение 6 января и делать больше для судебного преследования тех, кто незаконно запугивает сотрудников избирательных комиссий.

В свою очередь, конгресс должен предоставить адекватное финансирование правительствам штатов и местным властям, чтобы они могли обезопасить свою избирательную инфраструктуру от злонамеренных иностранных и внутренних игроков. Законодатели также должны немедленно принять меры предосторожности, благодаря которым, как известно, федеральные выборы станут более устойчивыми, например, ввести бумажные бюллетени для облегчения проверки результатов в случае спора или попытки саботажа.

«Три десятилетия назад обещание американской демократии помогло нам победить в Холодной войне. Сегодня наши враги чуют слабость нашей политической системы и будут готовы ею воспользоваться», — подчеркнул он.

«Мы должны быть готовы противостоять этой угрозе — для нашей национальной безопасности, для нашей демократии и для будущего нашей страны», — заключил он.