Мадрид, 11 ноября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В связи с закрытием дорог из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха корабль ВМС Испании поможет доставить фермеров острова Пальма по морю на их банановые фермы для проведения восстановительных работ. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Бананы

В настоящее время фермерам в районах выращивания бананов Пуэрто-Наос и Бомбилья требуется более полутора часов, чтобы добраться до своих посевов по дороге, поскольку обычные маршруты были разрушены потоками лавы Кумбре-Вьеха.

Ожидается, что при участии судна «Кастилья» можно будет перевезти около 80 рабочих в день.

Кроме того, правительство Канарских островов, власти Пальмы и городской совет Лос-Льяноса изучают возможность строительства причала в Чарко-Верде для облегчения доступа к побережью долины Аридане.