Москва, 11 ноября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Россия готова дать отпор на провокации сил НАТО в Чёрном море. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

«Это игра с огнем, это очередная попытка испытать нас на прочность. Наша оборона надежна. Мы видим насквозь эти замыслы, мы готовы дать отпор. Но, к сожалению, приходится констатировать, что коллеги с той стороны пренебрегают очевидными вещами, логикой того, что риски возрастают, риски столкновения», — сказал Рябков.

В целом Россия встревожена тем, что происходит в Черноморском регионе, это, по словам представителя МИД, «непрекращающаяся череда провокаций союзников по НАТО».

«Мероприятия учебно-тренировочного характера мы ведем на собственной территории, а что в Чёрном море делают американские корабли за тысячи миль от пунктов своего базирования? Никакие объяснения, что всё это ради свободы судоходства, — не работают», — констатирует дипломат.