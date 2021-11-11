Бандунг, Индонезия, 11 ноября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто приветствовал прибытие министра обороны Малайзии Хишаммуддина Хусейна в Бандунг, сообщает Kompas.

(сс) Prabowo Subianto Прабово Субианто

Премьер-министр Малайзии вместе с министром обороны страны посетят штаб-квартиру компании PT Pindad. Визит проводится с целью ознакомления с оборонной промышленностью Индонезии.

Во время встречи министры обороны Индонезии и Малайзии обсудили возможность укрепления сотрудничества в сфере обороны.

Укрепление двусторонних отношений в оборонном секторе между Индонезией и Малайзией началось после подписания постконфронтационного мирного соглашения 11 августа 1966 года.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Брунее встретился с министром торговли Индонезии, чтобы обсудить усилия по дальнейшему увеличению двусторонней торговли.