Челябинск, 11 ноября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Челябинской области 10 ноября обнаружили 577 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 116 823 случая заражения коронавирусом. Выздоровел 92 881 пациент.

От COVID-19 скончались ещё 29 граждан. С начала пандемии по этой причине умерли уже 4572 человека.