Кемерово, 11 ноября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 11 ноября, за прошедшие сутки выявлено 347 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 340 случаев.

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«Кемерово — 57, Новокузнецк — 53, Прокопьевск — 35, Осинники — 32, Белово — 24, Междуреченск — 23, Таштагольский МР — 17, Юрга — 15, Новокузнецкий МР — 13, Калтан — 13, Киселевск — 12, Гурьевский МО — шесть, Ижморский МО — шесть, Яшкинский МО — четыре, Тайга — четыре, Анжеро-Судженск — три, Березовский — три, Беловский МР — три, Крапивинский МО — три, Мариинский МО — три, Промышленновский МО — три, Яйский МО — три, Тисульский МО — два, Ленинск-Кузнецкий — два, Краснобродский — один, Кемеровский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Прокопьевский МО — один, Топкинский МО — один, Тяжинский МО — один, Чебулинский МО — один, Юргинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 279 пациентов выздоровели, трое скончались.